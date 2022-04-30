ماكرون يعد زيلينسكي بزيادة المساعدة العسكرية لكييف

تعهد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بزيادة المساعدات العسكرية والإنسانية لكييف.



نقلت ذلك شبكة "BFMTV" الفرنسية، وقالت إن ماكرون وعد زيلينسكي بـ"تعزيز الدعم لأوكرانيا في مجال الأسلحة الدفاعية والمساعدات الإنسانية"، خلال اتصال هاتفي جرى اليوم السبت.

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