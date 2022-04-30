الكاظمي: التفاهم بات قريباً بين طهران والرياض

كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في مقابلة مع جريدة "الصباح" العراقية نُشرت اليوم، أن "التفاهم" بين طهران والرياض "بات قريباً"، فيما استُأنفت جولات الحوار بين الخصمَين الإقليميَّين في العاصمة العراقية الأسبوع الماضي بعد فترة انقطاع.

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