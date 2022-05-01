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نائب وزير الزراعة الأوكراني: روسيا "استولت" على 1.5 مليون طن من الحبوب

Lebanon 24
01-05-2022 | 01:00
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قال نائب وزير الزراعة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها.

وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي إن "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب تم إخراجها من مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.
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ونفى الكرملين مزاعم أوكرانيا قائلا إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.
المصدر: سكاي نيوز
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