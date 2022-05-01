نائب وزير الزراعة الأوكراني: روسيا "استولت" على 1.5 مليون طن من الحبوب

Advertisement

قال نائب وزير الزراعة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها.وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي إن "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب تم إخراجها من مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.ونفى الكرملين مزاعم أوكرانيا قائلا إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.