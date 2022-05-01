وسط مخاوف في البلقان.. صربيا تعرض صواريخ صينية متطورة

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عرضت صربيا علنا نظاما صاروخيا صينيا مضادا للطائرات تم تسليمه مؤخرًا، مما أثار مخاوف في الغرب وبين بعض جيران صربيا من أن تكديس الأسلحة في البلقان يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة.وتم تسليم نظام (إتش كيو-22) أرض- جو المتطور الشهر الماضي بواسطة 12 طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز (واي-20)، فيما يُعتقد أنها أكبر عملية نقل جوي على ا لإطلاق للأسلحة الصينية إلى أوروبا.بالرغم من أن صربيا تسعى رسميًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فإنها تسلح نفسها في الغالب بالأسلحة الروسية والصينية، لا سيما دبابات من طراز (تي-72) وطائرات مقاتلة من طراز (ميغ-29) ومروحيات هجومية من طراز (مي-35) وطائرات بدون طيار.