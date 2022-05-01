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عربي-دولي

بلينكن: أطلعت نظيري الأوكراني على خطواتنا لدعم كييف

Lebanon 24
01-05-2022 | 02:00
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أطلع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال اتصال هاتفي، على الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة لدعم سيادة أوكرانيا.

وكتب بلينكن على حسابه في تويتر إنه شدد لكوليبا على وحدة أراضي أوكرانيا في مواجهة "حرب الكرملين غير المبررة"، على حد وصفه.
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المصدر: العربية
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