Advertisement

عربي-دولي

ما حقيقة الأنباء التي تحدثت عن إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين؟

Lebanon 24
01-05-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-947663-637869858976618453.jpg
Doc-P-947663-637869858976618453.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفي ممثل حركة "حماس" في إيران، خالد قدومي، صحة الأخبار التي تم تداولها حول إعادة الدم الذي تبرع به الإيرانيون للفلسطينيين.

وقال قدومي في تصريح صحفي إن "هذه الأنباء غير صحيحة إطلاقا و كاذبة.. إسرائيل بعد فشلها في الحرب ضدنا، تحاول القتال في حرب ناعمة".
Advertisement

ويأتي هذا التصريح بعد أن نقلت بعض وسائل الإعلام أنباء حول رفض الجانب الفلسطيني استخدام شحنة دم تبرع بها مواطنون إيرانيون للشعب الفلسطيني، وإعادته إلى إيران.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:30 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
04:30 | 2022-05-01
03:55 | 2022-05-01
03:41 | 2022-05-01
03:30 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website