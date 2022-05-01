الموساد حقق مع أحد أفراد الحرس الثوري بعاصمة أوروبية... وهذا ما أحبطه!

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ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) أحبط محاولة إيرانية لاغتيال دبلوماسي إسرائيلي يعمل في قنصلية بلاده في إسطنبول.صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت إنه تم اعتقال أحد أفراد الحرس الثوري الإيراني في دولة أوروبية من دون ذكر اسمها، مضيفة أنه لم يتضح على وجه التحديد، متى تم الاعتقال.وقالت الصحيفة إن المشتبه به كان عضواً في الوحدة 840 التابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ومكلفاً بتنفيذ عمليات خارجية.بحسب التقرير، فقد قال المشتبه به للمحققين إنه تلقى 150 ألف دولار للتحضير للاغتيالات، وسيحصل على مليون دولار أخرى إذا أتم العملية بنجاح.ولم يصدر تعليق رسمي على التقرير من تركيا أو إسرائيل.من جانبها، نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين تأكيد ما أوردته تقارير سابقة متعلقة بهذه المخططات.كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت في شباط 2022، بأن الموساد ساعد في إحباط 12 مؤامرة لتنفيذ هجمات إرهابية على إسرائيليين في تركيا على مدار العامين الماضيين، معظمها مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.كما أفادت تقارير أن المخابرات التركية أحبطت مخططاً إيرانياً لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي تركي يعيش في إسطنبول ويمتلك شركة هندسية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء.وقالت التقارير إن المخطط كان يهدف للانتقام من مقتل رئيس البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة في عام 2020، المنسوب على نطاق واسع إلى الموساد الإسرائيلي.