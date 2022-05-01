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عربي-دولي

بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2022 | 04:30
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حاول حوالي 150 شخصا التشويش على خطاب وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بشأن أوكرانيا، في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية بشمال ألمانيا.

وخلال خطاب ألقته في ولاية شليسفيغ هولشتاين الفيدرالية أمام حشد من 1000 شخص، تحدثت الوزيرة عن دعم توريد الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.
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وبحسب الشرطة، حاول المتظاهرون التشويش على حديث الوزيرة بدق صفارات الإنذار والهتاف بعبارات "مثيرة حرب" و"كاذبة".
المصدر: روسيا اليوم

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