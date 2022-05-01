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عربي-دولي

كوليبا: اقترحنا على الصين أن تصبح ضامنا لأمن أوكرانيا

Lebanon 24
01-05-2022 | 06:30
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صرح وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن أوكرانيا تدرس إمكانية الحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الصين.


وقال كوليبا في حديثه لوكالة "شينخوا" الصينية: "كنا نعتبر مذكرة بودابست عامل أمن هام بالنسبة لأوكرانيا، لكنها لسوء الحظ لم تأت بالأمن الحقيقي إلى أوكرانيا".
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وأضاف أن بلاده "تدرس في الوقت الراهن إمكانيات للحصول على ضمانات أمنية من الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي والدول الكبرى الأخرى، بما فيها الصين.

كما أشار إلى أن المقترح الذي وجهته كييف لبكين لأن تصبح واحدا من ضامني الأمن بالنسبة لأوكرانيا يعد إشارة إلى احترام الصين والثقة بها.

وتابع: "لن يتغير الوضع الأمني في القارة الأوروبية بشكل جدي إلا بعد أن تظهر روسيا أنها لا تنوي خلق تهديد لأوروبا وتؤكد وعودها بالأفعال، وبعد انسحاب قواتها من الأراضي الأوكرانية".
المصدر: روسيا اليوم
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