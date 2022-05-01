"أنت مش عارف أنا مين!".. اعتداء على حارس أمن في مصر يغضب مواقع التواصل (فيديو)

أثارت حادثة اعتداء بالضرب العنيف على حارس أمن لمجمع سكني "كمبوند" في منطقة المعادي بالعاصمة القاهرة، غضب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



وانتشر مقطع فيديو مصوّر يُظهر رجلاً قيل إنه أحد قاطني المجمع السكني، وهو يعتدي بشكل عنيف على الحارس الأمني.

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وتداول ناشطون مقطع الفيديو على عديد من مواقع التواصل، وعبّروا عن تعاطفهم مع حارس الأمن الذي يظهر دون مقاومة خلال مقطع الفيديو، مطالبين بتحقيق العدالة.



ونقلت موقع "الدستور" عن الحارس الأمني ويُدعى محمد مصطفى، أقواله أمام النيابة المصرية، حيث أفاد بأنه وجد سيارة غريبة تدخل "الكمبوند" وحاول إيقافها وسؤالها عن جهتها.



وأكد تعرضه للإهانة من قائد السيارة، حيث صفعه على وجهه وقال له: "أنت مش عارف أنا مين!"، وذلك في وجود عدد من الشهود.

بينما قررت النيابة النيابة المصرية تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، وإعداد تقرير عما جاء بها والتحفظ بها.

#حدث_في_مصر في #المعادي #مصر.

خبر رجل أمن كمباوند في المعادي يتعرض للإعتداء، والضرب والإهانة،

كمواطن عربي عاشق لمصر وممن يقال عن حبي لمصر:#مصر_بعيون_عشاقها فهي أم الدنيا والأمن والرقي.

ساءني ما رأيته، بل هذا يفقد الملاك في هذه المساكن الأمان في حمايتهم وممتلكاتهم.@AlMasryLite pic.twitter.com/fKImaVHjwY — JILAN AL NAHARI⚖️🇸🇦 (@JILANALNAHARI) April 30, 2022



وحسب موقع "كايرو 24"، فإن الشاب مصطفى يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالخدمات الأمنية والحراسات الخاصة.



وأضاف أنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي ثم فوجئ بمجموعة من الأشخاص جاؤوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان داخل الكمبوند، حيث إنه سمح للسيارة والأشخاص بالدخول بعد التأكد من هويتهم. وحسب موقع "كايرو 24"، فإن الشاب مصطفى يعمل في إحدى الشركات الخاصة بالخدمات الأمنية والحراسات الخاصة.وأضاف أنه كان يمارس عمله بشكل طبيعي ثم فوجئ بمجموعة من الأشخاص جاؤوا لإنهاء بعض أعمال المعمار لدى أحد السكان داخل الكمبوند، حيث إنه سمح للسيارة والأشخاص بالدخول بعد التأكد من هويتهم.

ولفت إلى أنه لم تكد تمر 10 دقائق على الحادثة حتى جاء إليه شخص من قاطني العمارة وهاجمه لعدم السماح بدخولهم على الفور، قائلاً له: "أنت مش عارف أنا مين!"، ثم تعدى عليه بالضرب وصفعه 11 صفعة، وسب والدته بألفاظ نابية.