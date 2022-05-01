Advertisement

عربي-دولي

نائب شاهد مقاطع إباحية على هاتفه في قاعة البرلمان!

Lebanon 24
01-05-2022 | 00:46
A-
A+
Doc-P-947679-637869881575492812.jpg
Doc-P-947679-637869881575492812.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن النائب في مجلس العموم البريطاني نيل باريش عن حزب المحافظين الحاكم استقالته بعد اعترافه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه في قاعة مجلس العموم.


واستقال باريش، 65 عاما، من منصبه بعدما وصفها بلحظة "الجنون". وقال رئيس لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمجلس، إنه كان يحاول إلقاء نظرة على موقع للجرار على الإنترنت، لكنه عثر على موقع إباحي موقع يحمل اسما مشابها وشاهدته لـ"بعض الوقت".
Advertisement

والتقارير التي تفيد بأن أحد النواب قد شاهد المواد الإباحية وسط المقاعد الخضراء التاريخية لمجلس العموم أثارت طوفانا من الشكاوى من النساء في البرلمان حول كراهية النساء والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له أثناء قيامهن بوظائفهن.
المصدر: سكاي نيوز
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:30 | 2022-05-01
01:00 | 2022-05-01
00:30 | 2022-05-01
00:00 | 2022-05-01
23:31 | 2022-04-30
23:14 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website