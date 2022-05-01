نائب شاهد مقاطع إباحية على هاتفه في قاعة البرلمان!

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أعلن النائب في مجلس العموم البريطاني نيل باريش عن حزب المحافظين الحاكم استقالته بعد اعترافه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه في قاعة مجلس العموم.واستقال باريش، 65 عاما، من منصبه بعدما وصفها بلحظة "الجنون". وقال رئيس لجنة البيئة والغذاء والشؤون الريفية بالمجلس، إنه كان يحاول إلقاء نظرة على موقع للجرار على الإنترنت، لكنه عثر على موقع إباحي موقع يحمل اسما مشابها وشاهدته لـ"بعض الوقت".والتقارير التي تفيد بأن أحد النواب قد شاهد المواد الإباحية وسط المقاعد الخضراء التاريخية لمجلس العموم أثارت طوفانا من الشكاوى من النساء في البرلمان حول كراهية النساء والتحرش الجنسي الذي يتعرضن له أثناء قيامهن بوظائفهن.