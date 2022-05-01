لهذه الاسباب لا رغبة للعديد من الديمقراطيات بإدانة روسيا؟

للوهلة الأولى، يبدو أن الحرب في أوكرانيا تؤكد وجهة نظر الرئيس الأميركي جو بايدن التي غالباً ما أعرب عنها بأن العالم اليوم يتميز بصراع بين الديمقراطيات والأنظمة الاستبدادية.

وبحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية، "ها هي روسيا الأوتوقراطية تشن هجومًا وحشيًا على أوكرانيا الديمقراطية، والأخيرة تتمتع بدعم قوي من الديمقراطيات الغربية. ومع ذلك، لدى القيام بفحص دقيق، يتبين أن هذا الإطار غير دقيق وغير مفيد كدليل للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. صحيح أن العديد من الديمقراطيات في العالم توحدت لدعم أوكرانيا. لكن الهند، أكبر دولة ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان، لم تدن العدوان الروسي ولم تتعهد بالالتزام بالعقوبات المفروضة على موسكو. والأمر لا ينطبق فقط على الهند، اذ كانت إندونيسيا، ثاني أكبر ديمقراطية في آسيا، متحفظة في موقفها من روسيا. كما رفضت جنوب إفريقيا، أكبر ديمقراطية ناجحة في القارة الأفريقية، إدانة روسيا بل وألقت باللوم على توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) في إثارة غزو موسكو. ظلت أكبر ديمقراطيتين في أميركا اللاتينية، البرازيل والمكسيك، محايدة في الغالب، وامتنعت عن التصويت لإخراج روسيا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وصوّت العراق، الدولة الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي، على الامتناع عن التصويت على القرار الذي يدين روسيا. لقد اختار معظم الناس الذين يعيشون ضمن الأنظمة الديمقراطية، في هذا الصراع الأيديولوجي العظيم، الجلوس على الحياد".

Advertisement

وتابعت الصحيفة، "من ناحية، قد تبدو هذه حالة بسيطة من المصلحة الوطنية التي تتفوق على المثالية. فالعديد من هذه الدول لديها مصالح اقتصادية ما سيتسبب في معاناتها إذا قطعت العلاقات مع موسكو. الهند، على سبيل المثال، تحصل على معظم أسلحتها المتطورة من روسيا. لجنوب إفريقيا والبرازيل علاقات تجارية مع الروس، وإن لم تكن حاسمة، إلا أنها مهمة. ومع ذلك، فإن فكرة شن حملة أيديولوجية كبرى ضد الأنظمة الاستبدادية تترك معظم البلدان النامية في حالة توتر شديد. يتمتع العديد منهم بعلاقات اقتصادية قوية مع الصين وهم متحالفون بشكل وثيق مع الأنظمة الاستبدادية الأخرى في جوارهم. أفضل طريقة لتأطير الانقسام في العالم هي بين البلدان التي تؤمن بنظام دولي قائم على القواعد وتلك التي لا تؤمن بذلك. كشفت روسيا عن نفسها على أنها الدولة الرائدة في العالم، عازمة على مهاجمة قلب هذا النظام: القاعدة القائلة بأن الحدود لا تتغير بالقوة. تسعى موسكو إلى العودة إلى عالم سياسات القوة الخالصة، عالم فيه، على حد تعبير ثيوسيديدس، "يفعل الأقوياء ما في وسعهم ويعاني الضعفاء ما يجب عليهم فعله".

وبحسب الصحيفة، "إذا حشد الغرب العالم ضد هذا التوجه، فسيجد أن لديه العديد من الحلفاء. كما قال وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند لكاتب هذا المقال، فإن التقسيم القائم على النظام القائم على القواعد هو أكثر شمولاً بكثير من التقسيم القائم على الديمقراطيات مقابل الأنظمة الاستبدادية. دولة مثل سنغافورة، على سبيل المثال، ليست ديمقراطية ليبرالية كاملة، ومع ذلك فهي تدعم بقوة المعايير والقيم الدولية. في بداية الغزو الروسي، قررت - لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا - فرض عقوبات دولية، على الرغم من أنها لم تُفرض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (بسبب الفيتو الروسي). من غير المرجح أن تنضم دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى النداء لمحاربة الأنظمة الاستبدادية لكن الدعوة لدعم نظام دولي مفتوح قد تحظى بمزيد من الزخم. بالنسبة للهند أو إندونيسيا، قد يجبرهم هذا التأطير على التفكير بجدية أكبر في عواقب السماح للعدوان الروسي أن يبقى قائماً. إذا تمكنت الدول من الإفلات من التوغلات العسكرية وضم أراضي جيرانها، فستواجه نيودلهي حالة أضعف ضد التحركات الصينية المحتملة في أراضيها الحدودية مع الهند. كما أشار سفير كينيا لدى الأمم المتحدة قبل فترة وجيزة من الغزو، اختارت الدول الأفريقية قبول الحدود الاستعمارية على وجه التحديد لأنها تفهم الفوضى التي ستندلع إذا حاولت إعادة رسمها على أسس ثقافية أو عرقية بحتة".

وتابعت الصحيفة، "يضع مثل هذا التأطير أيضًا ضغطًا أكبر بكثير على الصين، التي يمكن القول إنها المستفيد الأكبر من النظام الدولي القائم على القواعد. إن هذا الإطار المفتوح هو الذي سمح للصين بالنهوض بسلام في آسيا المستقرة والمزدهرة. لطالما تحدثت بكين بقوة ضد انتهاك سيادة الدول، لكنها تقف إلى جانب روسيا في عدوانها على أوكرانيا. يمثل هذا الجانب من النفاق الصيني الذي يستحق تسليط الضوء عليه والتأكيد عليه. بالطبع، لكي تنجح هذه الاستراتيجية، يجب على الغرب - والولايات المتحدة على وجه الخصوص - الالتزام بنظام دولي قائم على القواعد بحماس أكبر. غالبًا ما تثير تصرفات الولايات المتحدة، ولا سيما حرب العراق، اتهامات بالنفاق الغربي. دعت إدارة بايدن إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب ضد روسيا، لكن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية. تنتقد الولايات المتحدة انتهاكات الصين لقانون البحار في بحر الصين الجنوبي، على الرغم من أنها ليست من الدول الموقعة على تلك المعاهدة".

وختمت الصحيفة، "إذا كانت واشنطن تريد من العالم أن يدعم نظامًا دوليًا قائمًا على القواعد، فعليها أن تحسن في ممارسة ما تدعو إليه".