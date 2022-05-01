"زيارة غير معلنة".. مسؤولة أميركية رفيعة المستوى تلتقي زيلينسكي في كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في كييف، ونشر مقطعا مصورا لزيارتها التي لم يعلن عنها مسبقا.
وقالت بيلوسي في الفيديو الذي نشره زيلينسكي على تويتر: "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية... تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".
وأظهرت لقطات نشرها مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت مبكر الأحد، بيلوسي في كييف مع وفد من الكونغرس الأميركي.
وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف.
وقال زيلينسكي للوفد الأميركي: "نرحب بكم جميعا".