"زيارة غير معلنة".. مسؤولة أميركية رفيعة المستوى تلتقي زيلينسكي في كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، في كييف، ونشر مقطعا مصورا لزيارتها التي لم يعلن عنها مسبقا.



وقالت بيلوسي في الفيديو الذي نشره زيلينسكي على تويتر: "لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية... تخوضون معركة من أجل الجميع. التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهي القتال".

Advertisement

Зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США @SpeakerPelosi в Києві. Сполучені Штати є лідером потужної підтримки України в боротьбі з агресією РФ. Дякуємо, що допомагаєте захищати суверенітет і територіальну цілісність нашої держави! pic.twitter.com/QXSBPFoGQh — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

وأظهرت لقطات نشرها مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت مبكر الأحد، بيلوسي في كييف مع وفد من الكونغرس الأميركي.



وكان من بين الوفد المرافق لبيلوسي النواب جايسون كرو وجيم ماكغفرن وآدم شيف.



وقال زيلينسكي للوفد الأميركي: "نرحب بكم جميعا".