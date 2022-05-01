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عربي-دولي

مدفيديف يهنئ الروس بعيد النصر ويرسم الرمز "Z"

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:30
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هنأ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، مع اقتراب يوم عيد النصر الذي يصادف التاسع من مايو، المواطنين الروس ونشر مقطع الفيديو اليوم الأحد على قناته في منصة "تلغرام".

وظهر مدفيديف في مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، واختار أن يهنئ مواطني روسيا باقتراب عيد النصر، دون أن اي يلقي كلمة، وانما فقط كتب على سبورة (لوحة) بيضاء: "الأول من مايو! أهنئكم بيوم النصر الذي يقترب!". واضاف أدنى التهنئة حرف "Z" أحد رموز العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
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ومن بداية تلك العملية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أثار حرف "Z" الذي كتب على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية، تساؤلات وتأويلات مختلفة، قبل أن توضح وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V " الذي ظهر ايضا على معدات عسكرية روسية أن "المهمة ستنفذ، والقوة في الحق".
المصدر: روسيا اليوم
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