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عربي-دولي
مكتب الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا
Lebanon 24
01-05-2022
|
08:30
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بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي التركي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن استمرار مسار إسطنبول (للمفاوضات بين موسكو وكييف) يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.
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وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمس خلال مأدبة إفطار أقامها حزب "العدالة والتنمية" في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، على أن حكومته تسعى كل يوم لحماية شعبها من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار أردوغان إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال أسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومثلهما مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأردف أنه تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرتين هذا الأسبوع، آخرهما يوم السبت.
المصدر:
روسيا اليوم
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