Advertisement

عربي-دولي

مكتب الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع بوتين الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-947770-637870047117092597.jpg
Doc-P-947770-637870047117092597.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، هاتفيا آخر المستجدات فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكره المكتب الرئاسي التركي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن استمرار مسار إسطنبول (للمفاوضات بين موسكو وكييف) يمكن أن يؤدي دورا محوريا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.
Advertisement
وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمس خلال مأدبة إفطار أقامها حزب "العدالة والتنمية" في مركز المعارض بمدينة إسطنبول، على أن حكومته تسعى كل يوم لحماية شعبها من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار أردوغان إلى أنه أجرى اتصالين هاتفيين خلال أسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، ومثلهما مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وأردف أنه تواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مرتين هذا الأسبوع، آخرهما يوم السبت.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:20 | 2022-05-01
09:00 | 2022-05-01
08:00 | 2022-05-01
07:30 | 2022-05-01
07:00 | 2022-05-01
06:50 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website