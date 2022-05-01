Advertisement

عربي-دولي

تركيا: إنشاء هيكل أمني عالمي أمر ممكن

Lebanon 24
01-05-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-947777-637870058934720068.jpg
Doc-P-947777-637870058934720068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا تعتقد أن إنشاء هيكل أمني عالمي يرضي كل الأطراف أمر ممكن.
وأكد قالن أن أنقرة "ستواصل بذل جهودها" من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية. وكتب في صفحته على "تويتر": "إن إيجاد حل يعتمد على وحدة أراضي أوكرانيا وبناء هيكل أمني شامل لا يعد أمرا مستحيلا".
Advertisement
كما نشر صورا من لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، والرئيس السابق لما يسمى "مجلس شعب تتار القرم" مصطفى جميليف.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديثه لوكالة "شينخوا" أمس السبت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسهم بقسطها في تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد للغرب. وأضاف أنه كلما أسرع الغرب في تقبل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، "كان ذلك أفضل لنفسه وللمجتمع الدولي بأسره".
وتابع لافروف: "كما أكد الرئيس (الصيني) شي جين بينغ في منتدى بواو ، يجب علينا التمسك بمبدأ عدم تجزئة الأمن، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، ومقاومة بناء الأمن القومي على حساب الأمن في البلدان الأخرى".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-05-01
11:30 | 2022-05-01
11:00 | 2022-05-01
10:30 | 2022-05-01
10:00 | 2022-05-01
09:30 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website