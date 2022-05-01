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عربي-دولي
تركيا: إنشاء هيكل أمني عالمي أمر ممكن
Lebanon 24
01-05-2022
|
09:00
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أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن تركيا تعتقد أن إنشاء هيكل أمني عالمي يرضي كل الأطراف أمر ممكن.
وأكد قالن أن أنقرة "ستواصل بذل جهودها" من أجل تسوية الأزمة الأوكرانية. وكتب في صفحته على "تويتر": "إن إيجاد حل يعتمد على وحدة أراضي أوكرانيا وبناء هيكل أمني شامل لا يعد أمرا مستحيلا".
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كما نشر صورا من لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ورئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، والرئيس السابق لما يسمى "مجلس شعب تتار القرم" مصطفى جميليف.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في حديثه لوكالة "شينخوا" أمس السبت أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسهم بقسطها في تحرير العالم من الاضطهاد الاستعماري الجديد للغرب. وأضاف أنه كلما أسرع الغرب في تقبل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، "كان ذلك أفضل لنفسه وللمجتمع الدولي بأسره".
وتابع لافروف: "كما أكد الرئيس (الصيني) شي جين بينغ في منتدى بواو ، يجب علينا التمسك بمبدأ عدم تجزئة الأمن، وبناء هيكل أمني متوازن وفعال ومستدام، ومقاومة بناء الأمن القومي على حساب الأمن في البلدان الأخرى".
المصدر:
روسيا اليوم
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