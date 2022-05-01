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بصواريخ دقيقة.. روسيا تقصف مستودع أسلحة أجنبية قرب أوديسا

Lebanon 24
01-05-2022 | 06:45
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن قصف مستودع يضم أسلحة أجنبية قرب مدينة أوديسا الأوكرانية المطلة على البحر الأسود، مشيرة أيضا إلى أن أنها قتلت نحو 200 عنصر من القوات الأوكرانية اليوم الماضي.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت مدرج طائرات ومستودعا يضم أسلحة أميركية وأوروبية في مطار عسكري قرب مدينة أوديسا الأوكرانية، وذلك باستخدام صواريخ "أونيكس" عالية الدقة.
كما أعلنت أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سوخوي-24إم فوق منطقة خاركيف.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف صواريخ جو أرض عالية الدقة دمرت، أمس السبت، 17 موقعا عسكريا في أوكرانيا بينها 8 مناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، و5 مواقع لإطلاق القذائف والصواريخ، بالإضافة إلى نقطتين محصنتين.
وأضاف أن القوات الجوية الروسية دمرت مركزي قيادة ونقاط محصنة ومناطق لتمركز القوات والمعدات، بالإضافة إلى مستودعات للذخيرة والوقود.
وأوضح أيضا أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على "200 متطرف"، وأنها دمرت 23 مدرعة ومركبة عسكرية.
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين واعتراض 12 صاروخا أطلقتها راجمات صواريخ "سميرش" في منطقة كاميونكا في منطقة دونيتسك.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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