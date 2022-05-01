إسرائيل تفرض إغلاقا شاملا على الضفة وتغلق معابر غزة

أعلنت إسرائيل اليوم السبت أنها تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وتغلق المعابر الحدودية مع قطاع غزة، خلال فترة الأعياد القادمة في الدولة العبرية، وذلك لدواع أمنية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد أن هذا الإجراء يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، موضحا أنه يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء القادم، الثالث من مايو، وسيتم إلغاؤه يوم الجمعة، السادس من أيار، "وفق تقييم الوضع الأمني".

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وتابع أن السلطات الإسرائيلية ستسمح خلال فترة الإغلاق بمرور حالات إنسانية وطبية واستثنائية بناء على موافقة "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، المعني بتنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.