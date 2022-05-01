مطار بغداد يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية

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أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، الأحد، عن تعليق الرحلات الجوية في المطار، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وقالت إدارة المطار في بيان إنه "تقرر توقف الحركة الجوية لهذا اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية ووصول مدى الرؤية إلى أقل من 500 م".وأضافت أن "حركة الطائرات القادمة والمغادرة ستعود إلى طبيعتها حال تحسن الظروف الجوية".كما علق مطار النجف العراقي الرحلات الجوية.وتتعرض أنحاء العراق الأحد لعاصفة ترابية هي السادسة خلال شهر، أدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين في ظاهرة يزداد تكرارها.