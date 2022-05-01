البابا فرنسيس: ماريوبول الأوكرانية تعرضت لقصف وحشي

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وصف البابا فرنسيس اليوم الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سقوط مروّع للبشرية" تجعله "يتألم ويبكي" داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.وفي حديثه إلى الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس نقلته وكالة "رويترز"، انتقد البابا فرنسيس مرة أخرى روسيا ضمنيا قائلا:" إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية".وقال: "أفكاري تتجه على الفور إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعرضت للقصف والتدمير بوحشية"، متحدثا عن المدينة الساحلية التي تقع جنوب شرق أوكرانيا والمسماة على اسم السيدة مريم والتي تسيطر روسيا على معظمها.وأضاف "أتألم وأبكي وأنا أفكر في معاناة الشعب الأوكراني، لا سيما الفئات الأضعف، كبار السن والأطفال".