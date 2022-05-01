19
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
البابا فرنسيس: ماريوبول الأوكرانية تعرضت لقصف وحشي
Lebanon 24
01-05-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف البابا فرنسيس اليوم الحرب الدائرة في أوكرانيا بأنها "سقوط مروّع للبشرية" تجعله "يتألم ويبكي" داعيا إلى فتح ممرات إنسانية لإجلاء المحاصرين في مصانع الصلب في ماريوبول.
وفي حديثه إلى الآلاف من الناس في ساحة القديس بطرس نقلته وكالة "رويترز"، انتقد البابا فرنسيس مرة أخرى روسيا ضمنيا قائلا:" إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية".
Advertisement
وقال: "أفكاري تتجه على الفور إلى مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعرضت للقصف والتدمير بوحشية"، متحدثا عن المدينة الساحلية التي تقع جنوب شرق أوكرانيا والمسماة على اسم السيدة مريم والتي تسيطر روسيا على معظمها.
وأضاف "أتألم وأبكي وأنا أفكر في معاناة الشعب الأوكراني، لا سيما الفئات الأضعف، كبار السن والأطفال".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
16:27 | 2022-04-30
30/04/2022 04:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
16:13 | 2022-04-30
30/04/2022 04:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حيثيات "كلمة سر" من الحريري.. هكذا ستتغيّر المعادلة "انتخابياًً
Lebanon 24
حيثيات "كلمة سر" من الحريري.. هكذا ستتغيّر المعادلة "انتخابياًً
04:00 | 2022-05-01
01/05/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
02:33 | 2022-05-01
01/05/2022 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا إلى "حماة" عاصي الحلاني والدة زوجته كوليت... جدّة ماريتا و"الشيف" دانا والوليد (صورة)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "حماة" عاصي الحلاني والدة زوجته كوليت... جدّة ماريتا و"الشيف" دانا والوليد (صورة)
04:08 | 2022-05-01
01/05/2022 04:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:30 | 2022-05-01
الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك لمجالها الجوي
14:00 | 2022-05-01
رسائل بوتين "النووية".. "صواريخ موجهة" للداخل والخارج
13:30 | 2022-05-01
بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال"
13:00 | 2022-05-01
بوتين يلغي تبسيط إجراءات منح التأشيرات لبعض فئات الأوروبيين
12:30 | 2022-05-01
بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال"
11:30 | 2022-05-01
مطار بغداد يعلق جميع الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
01/05/2022 21:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
01/05/2022 21:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 21:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact