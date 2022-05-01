بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال"

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا يوم السبت من منطقة مصنع "أزوفستال" في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "في 30 أبريل، بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن"، وهو آخر معاقل الجيش الأوكراني في المدينة.وأضافت "في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي" وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.وأكدت السلطات الروسية تأمين "المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين". ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.