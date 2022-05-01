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عربي-دولي
بعد "الحصار الطويل".. عشرات المدنيين يغادرون مصنع "أزوفستال"
Lebanon 24
01-05-2022
|
12:30
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أنه تم إجلاء نحو خمسين مدنيا يوم السبت من منطقة مصنع "أزوفستال" في مدينة ماريوبول الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.
وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "في 30 أبريل، بعد وقف إطلاق النار وفتح ممر إنساني غادرت مجموعتان من المدنيين المباني السكنية المجاورة لمنطقة مصنع أزوفستال للمعادن"، وهو آخر معاقل الجيش الأوكراني في المدينة.
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وأضافت "في فترة ما بعد الظهر خرج 25 من السكان. وعصرا غادرت مجموعة ثانية تضم 21 شخصا تم نقلهم إلى بيزيمينوي" وهي بلدة تقع شرق ماريوبول في منتصف الطريق بين المدينة الساحلية والحدود الروسية.
وأكدت السلطات الروسية تأمين "المأوى والطعام والرعاية الطبية اللازمة لجميع المدنيين". ولم تحدد السلطات المكان الذي نقلت إليه المجموعة الأولى.
وفي تسجيل فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية تظهر قافلة سيارات وحافلات تسير في الظلام تحمل حرف "زد" الذي أصبح رمزًا للقوات المسلحة الروسية في هذا النزاع.
وطلب بترو أندريوشينكو، مستشار رئيس بلدية ماريوبول على تطبيق تلغرام "لزوم الصمت حيال عملية الإجلاء بانتظار المعلومات الرسمية. نطلب من الجميع الامتناع عن إعطاء معلومات من ماريوبول اليوم. شكرا لتفهمكم"
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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