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عربي-دولي

بوتين يلغي تبسيط إجراءات منح التأشيرات لبعض فئات الأوروبيين

Lebanon 24
01-05-2022 | 13:00
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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على قانون يلغي تبسيط إجراءات منح التأشيرات لبعض الفئات من مواطني الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية غير منتمية إليه.
وينص القانون المنشور في موقع الوثائق الحكومية الرسمي على إلغاء بعض بنود الاتفاقية المبرمة بين روسيا والاتحاد الأوروبي في 25 أيار 2006 بخصوص تبسيط إجراءات منح التأشيرات بين الجانبين.
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وتبنى مجلس الدوما الروسي هذا القانون في 20 نيسان الماضي، ثم صادق عليه مجلس الاتحاد في 26 نيسان.
ويخص القانون إجراءات منح التأشيرات لبعض فئات مواطني كل من الاتحاد الأوروبي والدنمارك وإيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
وكانت هذا الإجراء التبسيطية تطال حائزي الجوازات الدبلوماسية وأعضاء الوفود الرسمية والمسؤولين في الحكومات والبرلمانات الوطنية والإقليمية والمحاكم الدستورية والعليا والصحفيين.
وينص القانون الجديد على أن هذه الخطوة تأتي بسبب "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ردا على الخطوات غير الودية" بحق روسيا من قبل الاتحاد الأوروبي والدول المذكورة.
ويأتي ذلك وسط التصعيد غير المسبوق بين روسيا والغرب في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
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