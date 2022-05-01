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الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك لمجالها الجوي

Lebanon 24
01-05-2022 | 14:30
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أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، يوم الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.


وكتب يبي كوفود في تغريدة على تويتر "استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا" الإثنين.
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ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كوفود قوله "انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق، خصوصا في الوضع الحالي".

ووقع الحادث مساء الجمعة، عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.
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