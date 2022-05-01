مناورات ضخمة للناتو في أوروبا.. ومقاتلاته تهرع لمطاردة طائرات روسية

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يأتي ذلك فيما بدأت قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى من شمال الأطلسي في سلسلة من التدريبات العسكريةعلى طول جناحه الشرقي في جميع أنحاء أوروبا . أفاد بيان نشرته القيادة الجوية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن مقاتلات الحلف المتمركزة في منطقتي البلطيق والبحر الأسود سارعت "عدة مرات خلال الأيام الأربعة الماضية" لتعقب واعتراض الطائرات الروسية بالقرب من المجال الجوي للحلف، يأتي ذلك وسط مخاوف من تطور المواجهة.يأتي ذلك فيما بدأت قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) ودول أخرى من شمال الأطلسي في سلسلة من التدريبات العسكريةعلى طول جناحه الشرقي في جميع أنحاء أوروبا .



والمناورات هي تدريبات دورية تهدف إلى تحسين الأمن في الجناح الشرقي للتحالف، لكنها تأتي هذا العام مع اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في الجوار.



بسبب هذه الظروف، ناشد الجيش البولندي الجمهور الأحد عدم نشر معلومات أو صور لأرتال المركبات العسكرية المتوقع أن تتحرك عبر البلاد في الأسابيع المقبلة.



وحذر من أن "النشاط غير المدروس" يمكن أن يضر بأمن التحالف. وقال في بيان "دعونا ندرك المخاطر!".



قال الجيش البولندي في البيان إن 18 ألف جندي من أكثر من 20 دولة يشاركون في مناورات "ديفندر يوروب 2022" و"الرد السريع 2022" التي تجري في بولندا وثماني دول أخرى.



ومن المقرر إجراء المناورات في الفترة من 1 إلى 27 أيار.



وتشارك في التدريبات الطائرات والدبابات والمدفعية والعربات الهجومية المدرعة، من المقرر أن تجرى في فنلندا وبولندا ومقدونيا الشمالية وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا.



أعضاء من خارج الناتو

وتضم المناورات قوات من الناتو والقوة الاستكشافية المشتركة التي تضم أعضاء من خارج الناتو، مثل فنلندا والسويد. وأعلنت القوات المسلحة البولندية الأحد بدء تدريبات عسكرية يشارك فيها الآلاف من جنود حلف شمال الأطلسي (ناتو).والمناورات هي تدريبات دورية تهدف إلى تحسين الأمن في الجناح الشرقي للتحالف، لكنها تأتي هذا العام مع اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في الجوار.بسبب هذه الظروف، ناشد الجيش البولندي الجمهور الأحد عدم نشر معلومات أو صور لأرتال المركبات العسكرية المتوقع أن تتحرك عبر البلاد في الأسابيع المقبلة.وحذر من أن "النشاط غير المدروس" يمكن أن يضر بأمن التحالف. وقال في بيان "دعونا ندرك المخاطر!".قال الجيش البولندي في البيان إن 18 ألف جندي من أكثر من 20 دولة يشاركون في مناورات "ديفندر يوروب 2022" و"الرد السريع 2022" التي تجري في بولندا وثماني دول أخرى.ومن المقرر إجراء المناورات في الفترة من 1 إلى 27 أيار.وتشارك في التدريبات الطائرات والدبابات والمدفعية والعربات الهجومية المدرعة، من المقرر أن تجرى في فنلندا وبولندا ومقدونيا الشمالية وعلى طول الحدود الإستونية مع لاتفيا.أعضاء من خارج الناتووتضم المناورات قوات من الناتو والقوة الاستكشافية المشتركة التي تضم أعضاء من خارج الناتو، مثل فنلندا والسويد.