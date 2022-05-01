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سقوط صواريخ قرب مصفاة نفطية شمال العراق

Lebanon 24
01-05-2022 | 17:37
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أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق مساء الأحد أن 6 صواريخ سقطت قرب مصفاة نفط بمدينة أربيل بشمال العراق.
ولم يوضح البيان ما إذا كانت الصواريخ تسببت في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار.
وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى وسقطت قرب مصفاة كار.
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وكانت 3 صواريخ قد سقطت قرب المصفاة ذاتها في 6 أبريل الماضي دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.


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