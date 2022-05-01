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عربي-دولي

الولايات المتحدة تتوقّع موجة هجرة كبيرة من حدود المكسيك

Lebanon 24
01-05-2022 | 17:51
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أكدت الولايات المتحدة، الأحد، استعدادها للتعامل مع تدفق كبير للمهاجرين من الحدود مع المكسيك بعد انتهاء العمل بإجراء يسمح بترحيلهم فوراً، الأمر الذي يثير جدلاً مع الجمهوريين ويقلق الديموقراطيين.
في تصريح لشبكة "سي إن إن"، أكد وزير الأمن الداخلي الأميركي، أليخاندرو مايوركاس، الأحد، استعداد وزارته للتعامل مع تدفق جديد للمهاجرين متوقع بعد انتهاء سريان "الفصل 42" في 23 أيار، وهو إجراء مرتبط بكوفيد سمح خلال العامين الماضيين بطرد المهاجرين المعتقلين على الحدود فوراً.
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وتوجّه مايوركاس للراغبين في الهجرة بشكل غير نظامي قائلاً: "لا تأتوا".
ورغم القيود، اعتقلت شرطة الحدود الأميركية ما معدله 7800 مهاجر غير شرعي يومياً خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أي نحو خمسة أضعاف المعدل البالغ 1600 مهاجر يومياً بين عامي 2014 و2019 قبل تفشي الوباء.
ورداً على سؤال عن توقعات وزارة الأمن الداخلي أن يصل عدد الوافدين إلى 18 ألفاً يومياً بعد رفع القيود، قال الوزير: "لا نتوقع 18 ألفاً لكننا نستعد لسيناريوهات مختلفة".
وأضاف مايوركاس: "لا شك أنه إذا وصلنا إلى هذا الرقم، فسيكون نظامنا معرضاً لضغط غير عادي، لكننا نستعد لذلك".
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