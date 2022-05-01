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السيطرة على حريق بمصفاة نفط تعرضت لهجوم صاروخي في اربيل

Lebanon 24
01-05-2022 | 23:31
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أعلن الإعلام الأمني بالعراق، ليلة الاثنين، السيطرة على حريق اندلع بصهريج في مصفاة تعرضت لهجوم صاروخي في أربيل، عاصمة كردستان العراق.


وقالت قوات الأمن العراقية في بيان، إن هجوما صاروخيا استهدف مصفاة نفط في أربيل بشمال العراق، الأحد، مما أسفر عن اندلاع حريق بأحد خزانته.
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وأضاف البيان أن صاروخا سقط بمحيط المصفاة من دون أن يتسبب في خسائر بشرية.

وكانت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان قد قالت في وقت سابق الأحد، إن ستة صواريخ سقطت قرب مصفاة كار بأربيل، مضيفة أنها أطلقت من محافظة نينوى.
وقالت قوات الأمن إنها عثرت على منصة إطلاق معبأة بأربعة صواريخ في سهل نينوى عقب الهجوم، وإنها تمكنت من إبطال مفعولها.

وكانت ثلاثة صواريخ قد سقطت قرب نفس المصفاة في السادس من أبريل من دون أن تتسبب في سقوط ضحايا أو أضرار.

وقالت مصادر في حكومة إقليم كردستان لرويترز حينها، إن المصفاة مملوكة لرجل الأعمال باز كريم برزنجي، الرئيس التنفيذي لشركة "كار غروب" للطاقة.

وفي آذار الماضي، هاجمت إيران أربيل بأكثر من عشرة صواريخ باليستية، في اعتداء هو الأول من نوعه على عاصمة الإقليم، وبدا أن الهجوم يستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها. وأصيب شخص واحد في الهجوم.
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