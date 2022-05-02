ملك المغرب يعفو عن محكومين بقضايا "إرهاب" بعد "نبذهم للتطرف"

Advertisement

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلّقة بـ"الإرهاب"، وذلك بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة" و"نبذهم للتطرّف"، بحسب ما أعلنت وزارة العدل ليلة الاثنين.وجاء في بيان لوزارة العدل المغربية أنّ مجموعة من 29 محكومًا في "قضايا الإرهاب أو التطرّف" قد شملهم العفو، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب".وأوضح البيان أنّه سيتمّ "العفو ممّا تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا"، بينما سيجري "التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 06 نزلاء".