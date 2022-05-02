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عربي-دولي
ملك المغرب يعفو عن محكومين بقضايا "إرهاب" بعد "نبذهم للتطرف"
Lebanon 24
02-05-2022
|
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أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو على مجموعة من الأشخاص المحكومين في قضايا متعلّقة بـ"الإرهاب"، وذلك بعدما "أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة" و"نبذهم للتطرّف"، بحسب ما أعلنت وزارة العدل ليلة الاثنين.
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وجاء في بيان لوزارة العدل المغربية أنّ مجموعة من 29 محكومًا في "قضايا الإرهاب أو التطرّف" قد شملهم العفو، "بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبّثهم بثوابت الأمّة ومقدّساتها وبالمؤسّسات الوطنيّة، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجّهاتهم الفكريّة، ونبذهم للتطرّف والإرهاب".
وأوضح البيان أنّه سيتمّ "العفو ممّا تبقّى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 23 نزيلا"، بينما سيجري "التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 06 نزلاء".
ويستهدف برنامج "المصالحة" الذي تنظّمه المندوبيّة العامّة للسجون ومؤسّسات رسميّة أخرى منذ 2017، الراغبين في مراجعة أفكارهم بين المدانين في قضايا التطرّف.
في المغرب، اعتُقِل منذ 2002 أكثر من 3500 شخص وجرى تفكيك أكثر من ألفي خليّة من المتشدّدين، حسب أرقام رسميّة.
وفي المجموع، أصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد الفطر عفوًا عن 958 شخصًا، حكِم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
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