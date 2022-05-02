Advertisement

عربي-دولي

غوتيريش يطالب بحكم مدني في 3 دول إفريقية "بأقرب وقت"

Lebanon 24
02-05-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-947967-637870701450173351.jpg
Doc-P-947967-637870701450173351.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، في دكار، أن المنظمة الدولية تأمل أن تسلم المجالس العسكرية في كل من بوركينا فاسو وغينيا ومالي الحكم لمدنيين "في أقرب وقت".


وقال غوتيريش إثر لقائه الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي: "توافقنا على أهمية مواصلة الحوار مع سلطات الأمر الواقع (في هذه) الدول الثلاث بهدف ترسيخ العودة إلى النظام الدستوري في أقرب وقت".
Advertisement

وشهدت منطقة غرب إفريقيا انقلابات عسكرية متتالية في كل من مالي (آب 2020 وأيار 2021) وغينيا (ايلول 2021) وبوركينا فاسو (كانون الثاني 2022).
وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية الدول الثلاث في كل الهيئات التابعة لها، وفرضت في يناير عقوبات شديدة على مالي، بعدما رفضت سلطات باماكو الإسراع في إعادة الحكم للمدنيين، في موازاة تهديد كوناكري وواغادوغو بالمصير نفسه إذا لم تحددا مهلة "منطقية" للمرحلة الانتقالية.

لكن العسكريين الحاكمين في بوركينا وغينيا أعلنوا هذا الأسبوع أنهم لن يلبوا مطالب مجموعة دول غرب إفريقيا.

كذلك، يواصل المجلس العسكري في مالي تحدي المجموعة بعدما أعلن في 21 نيشان إطلاق "عملية" انتقالية تستمر "عامين"، في حين تطالب دول غرب إفريقيا بإجراء انتخابات ضمن مهلة أقصاها ستة عشر شهرا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:30 | 2022-05-02
07:00 | 2022-05-02
06:30 | 2022-05-02
05:57 | 2022-05-02
05:30 | 2022-05-02
05:00 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website