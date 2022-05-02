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عربي-دولي
هل ستقدم فنلندا طلبا للانضمام للناتو؟
Lebanon 24
02-05-2022
|
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قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، للتلفزيون السويدي، الأحد، إن فنلندا ستتقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "بكل تأكيد".
وأجبر الهجوم الروسي على أوكرانيا كلا من السويد وجارتها الشرقية فنلندا على مراجعة موقفهما المتمثل في أن الحياد العسكري هو أفضل وسيلة لضمان الأمن القومي.
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وقالت ليندي لتلفزيون (إس.في.تي) العام: "نحن نعلم بشكل أو بآخر أنهم (فنلندا) سوف يتقدمون بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. هذا يغير التوازن بالكامل... إذا انضمت إحدى دولنا، فإننا نعلم أن التوتر سيزداد".
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن فنلندا ستنضم إلى الحلف، ردت: "أعتقد أنه يمكنك قول ذلك بكل تأكيد".
ومن المتوقع أن تتخذ السويد وفنلندا قرارا بشأن الانضمام إلى هذا الحلف العسكري في الأسابيع المقبلة.
وقال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، الجمعة، إنه يأمل في أن تتخذ فنلندا والسويد خيارات مماثلة في نفس التوقيت.
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