لافروف: طورنا أسلحة فرط صوتية تحسباً لأي هجوم





وأضاف أن بلاده طورت أسلحةً فرط صوتية لمواجهة هجوم محتملٍ عليها من الغرب.

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واتهم لافروف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتغيير رأيه بشكلٍ دائم وتخريبِ المفاوضات.



واعتبر أن الهجمات الأوكرانية على دونباس كان هدفها ترويعَ المدنيين. قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الإعلام الغربي ضلل الرأي العام بشأن أهداف روسيا في الحرب، مؤكدا أن روسيا لم تعرقل يوما جهود تجنيب العالم الحربَ النووية.وأضاف أن بلاده طورت أسلحةً فرط صوتية لمواجهة هجوم محتملٍ عليها من الغرب.واتهم لافروف الرئيس الأوكراني زيلينسكي بتغيير رأيه بشكلٍ دائم وتخريبِ المفاوضات.واعتبر أن الهجمات الأوكرانية على دونباس كان هدفها ترويعَ المدنيين.





أكد المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، أوليكسندر شتوبون، تكثيف الجيش الروسي للغارات الجوية شمال شرقي أوكرانيا بالتزامن مع وصول المزيد من المعدات العسكرية من روسيا.



وقال أوليكسندر شتوبون "في اتجاه سلوبوجانسك يستمر العدو في شن الغارات الجوية وإطلاق نيران المدفعية على خاركيف. المحتلون يشنون عمليات هجومية على محور إيزيوم- برفينكوفو وأيضا إيزيوم- سلافيانسك". وأضاف "تعزيز العدو لقدرته على توجيه الضربات مستمر. ما يصل إلى 300 شحنة من الأسلحة والعتاد العسكري جرى نقلها إلى مناطق محددة، كما وصل نحو 1000 شخص إلى دونيتسك ولوغانسك المحتلتين مؤقتا. وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للقوات المتقدمة على 4 مناطق نشر العدو وحدتين صاروخيتين مضادتين للطائرات مسلحتين بمنظومتي الدفاع الجوي من نوع بوك وتور". في المقابل أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن الروس يحاولون السيطرة على مناطق ليمان في دونيتسك، وسيفيرودونيتسك وبوب سانا في لوغانسك، مؤكدة أن الروس لا يحققون النجاح، وأن القتال مستمر.أكد المتحدث باسم هيئة الأركان الأوكرانية، أوليكسندر شتوبون، تكثيف الجيش الروسي للغارات الجوية شمال شرقي أوكرانيا بالتزامن مع وصول المزيد من المعدات العسكرية من روسيا.وقال أوليكسندر شتوبون "في اتجاه سلوبوجانسك يستمر العدو في شن الغارات الجوية وإطلاق نيران المدفعية على خاركيف. المحتلون يشنون عمليات هجومية على محور إيزيوم- برفينكوفو وأيضا إيزيوم- سلافيانسك". وأضاف "تعزيز العدو لقدرته على توجيه الضربات مستمر. ما يصل إلى 300 شحنة من الأسلحة والعتاد العسكري جرى نقلها إلى مناطق محددة، كما وصل نحو 1000 شخص إلى دونيتسك ولوغانسك المحتلتين مؤقتا. وبهدف تعزيز الدفاع الجوي للقوات المتقدمة على 4 مناطق نشر العدو وحدتين صاروخيتين مضادتين للطائرات مسلحتين بمنظومتي الدفاع الجوي من نوع بوك وتور".