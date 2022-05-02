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عربي-دولي

رفع جهوزية خفر السواحل إلى "الدرجة القصوى" في الكويت

Lebanon 24
02-05-2022 | 04:30
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أكد مسؤول أمني في وزارة الداخلية الكويتية لصحيفة "القبس" صدور تعليمات مباشرة من كبار قيادات الداخلية برفع مستوى جاهزية خفر السواحل للدرجة القصوى.

وأكد المسؤول للصحيفة "كفاءة ومقدرة رجال خفر السواحل على حماية المياه الإقليمية الكويتية من أي انتهاك ورصد الأهداف المعادية بدقة عالية، فضلا عن التعامل المباشر مع جميع الأحداث، والجاهزية القصوى في الرماية الحية لتحقيق الأهداف، والقدرة على المناورة وسرعة الوصول إلى الهدف وفق تكتيك بحري عالي المستوى".
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وشدد على "صدور تعليمات صريحة ومباشرة من كبار قيادات الداخلية بضرورة الحذر، والاستعداد الكامل لأي طارئ، ورفع مستوى جاهزية منتسبي خفر السواحل للدرجة القصوى، للتعامل السريع والحاسم مع من يحاول انتهاك القوانين والعبث بأمن واستقرار الوطن وأمان المواطنين".

وأضاف أن "تصريحات النائب العراقي علاء الحيدري الأخيرة، التي ادعى فيها أن قوات خفر السواحل الكويتية اعتدت على صيادين عراقيين في منطقة الفاو وقامت بتعذيبهم والتنكيل بهم ما تسبب في وفاة أحدهم، مجرد ادعاءات غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة".

وجدد رفضه لـ"مثل تلك الادعاءات"، مؤكدا سلامة الإجراءات المتبعة، ومشيدا بالتعاون القائم بين قوات خفر السواحل الكويتية والقوة البحرية العراقية في منطقة خور عبدالله.

وأردف قوله: "رجال خفر السواحل مدربون على التصويب بدقة عالية على الأهداف البحرية، والتعامل المباشر مع أي محاولات لاختراق الحدود البحرية للبلاد أو تهريب الممنوعات عن طريق البحر".
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