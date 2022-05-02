كيف دفعت حرب بوتين في أوكرانيا دولا أوروبية نحو الناتو؟

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من بين مبررات هجومه غير المبرر على أوكرانيا، استشهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو). والآن، تبدو الحرب الوحشية على أهبة الاستعداد لجلب المزيد من التحالفات إلى بابه، بحسب صحيفة "ذا واشنطن بوست" الأميركية.وكتبت" في أي يوم ، من المتوقع أن تتقدم فنلندا والسويد - دول الاتحاد الأوروبي التي لا تزال غير منحازة عسكريا - للانضمام إلى التحالف المكون من 30 عضوا. وقال مسؤولون في حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة إنهما سيرحبان بهذه الخطوة. هذا التحول التاريخي هو علامة مبكرة على كيفية قيام الغزو الروسي لأوكرانيا بقلب البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب الباردة رأساً على عقب وإعادة صياغة خرائط العالم بطرق قد تبقى محسوسة لعقود. سيؤدي انضمام فنلندا إلى مضاعفة الحدود البرية لحلف الناتو مع روسيا. سوف يؤمن البلدان القوة الكاملة للتحالف إلى أقصى الشمال ويعززان وجودهما المعزز أصلاً حول بحر البلطيق. يخطط حلف الناتو والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن لعزل طويل الأمد لروسيا، مما يشير إلى عودة الاحتواء على غرار الحرب الباردة بعد سنوات من التعايش والتعاون. قال ألكسندر ستاب، رئيس الوزراء الفنلندي السابق، "إنها واحدة من تلك اللحظات في التاريخ الأوروبي. ما ننظر إليه هو التقسيم شبه الدائم لأوروبا إلى قسمين". وقال، من جانب، لديك روسيا العدوانية والسلطوية بالتعاون مع بيلاروسيا. وعلى الجانب الآخر، لديك أكثر من 30 دولة ديمقراطية متوحدة أمام عدو مشترك. قالت آنا ويزلاندر، مديرة شمال أوروبا في "المجلس الأطلسي": "ستكون كلها ساحة عسكرية استراتيجية واحدة الآن، خاصة إذا نظرتَ من الجانب الروسي". وتابعت قائلة: "أخطأ بوتين في التقدير. هذا ليس ما تنبأ به"."وتابعت الصحيفة، "من بعض النواحي، يبدو هذا التغيير الكبير في الأمن الأوروبي أقل إثارة للدهشة في فنلندا، الدولة التي أدى غضبها وانزعاجها من تصرفات بوتين إلى التعجيل بهذا التحول. في العقود الثمانية التي انقضت منذ أن ساعد الجنود الفنلنديون على الزلاجات في هزيمة الغزاة السوفييت، انضمت البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995 وأصبحت شريكًا وثيقًا في حلف شمال الأطلسي، بينما كانت لا تزال تحاول التعامل مع روسيا وفهمها. لكنها لم تغفل الحدود قط. تثير المشاهد من أوكرانيا ذكريات مؤلمة لفنلندا. في حرب الشتاء 1939-1940، قاتلت البلاد السوفيت لكنها عانت بشدة وفقدت العديد من الأرواح والأراضي. منذ ذلك الحين، قال هنري فانهانين، خبير السياسة الخارجية ومستشار حزب الائتلاف الوطني الذي يمثل يمين الوسط، إن البلاد تركز بشكل مكثف على الدفاع. بدأت العاصمة هلسنكي ببناء ملاجئ للدفاع المدني في الأربعينيات. يوجد في المدينة أيضًا ملاجئ تُستخدم كمركز رياضي ومسبح وحلبة للتزلج على الجليد - ولكن يمكن أن تكون جاهزة للاستخدام في حالات الطوارئ في غضون 72 ساعة. ويمتد التركيز على الجهوزية إلى الجيش. يمكن للبلاد حشد قوة في زمن الحرب قوامها 280000 جندي، بالإضافة إلى حوالي 900000 جندي احتياطي. قال كاي سوير، وكيل وزارة الخارجية الفنلندية للسياسة الخارجية والأمنية، "لم يفكك الجيش يوماً بعد الحرب الباردة، إنما استثمرنا فيه". وقال: "هناك استعداد كبير جدا للدفاع عن البلاد".وأضافت الصحيفة، "وصف مسؤولو الناتو ومحللو الدفاع القوات الفنلندية بأنها قوية وذات تمويل جيد نسبيًا. قبل غزو أوكرانيا بقليل، أنهت فنلندا شراء 64 مقاتلة من طراز F-35 من شركة الدفاع الأميركية العملاقة لوكهيد مارتن. عززت الدولة تعاونها مع الناتو بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، لكن رسميًا، ظلت فنلندا غير منحازة عسكريًا. لقد غيّر هجوم بوتين الشامل على أوكرانيا ذلك الوضع بين عشية وضحاها. يقول غالبية الفنلنديين الآن إنهم سيكونون أكثر أمانًا داخل الناتو. قال ستاب: "إذا كان بوتين قادرًا على ذبح إخوته وأخواته وأبناء عمومته السلافيين في أوكرانيا، فلا شيء يمنعه من فعل ذلك في فنلندا أيضًا". أحد الأسئلة العالقة هو ما إذا كانت فنلندا والسويد ستواصلان الانضمام إلى الناتو بالتوازي. تحركت السويد حتى الآن بسرعة أقل من فنلندا، لكن معظم المحللين يقولون إنهم سيجدون طريقة للتنسيق. وحذرت موسكو من "عواقب" غير محددة وقالت إنها ستنشر أسلحة نووية في منطقة البلطيق إذا نما الناتو. لكن المسؤولين والمحللين الأوروبيين قللوا في الغالب من هذه التهديدات، مشيرين إلى أن روسيا لديها بالفعل أسلحة نووية داخل النطاق. قال جان كوسيلا، مدير السياسة الدفاعية في وزارة الدفاع الفنلندية، إنه لا يتوقع أن يجري المخططون الروس تغييرات كبيرة في وضع البلاد.وأضاف: "لن يكون تغييرًا كبيرًا في حسابات التفاضل والتكامل العسكرية الروسية". بدلاً من ذلك، فإن خطوة الناتو "ستكون بمثابة ضربة لاحترامهم لذاتهم وكرامتهم، لأنهم كانوا يقولون منذ فترة طويلة إنهم لا يريدون حدوث ذلك". وقال سوير، وكيل وزارة الخارجية، إن فنلندا تراقب الهجمات الهجينة أو السرية. وأضاف: "كل ما يمكنني قوله هو أننا مستعدون". ويرى أن المواجهة دائمة. وقال: "التحدي الأمني لسياستنا الخارجية هو التعايش العملي مع روسيا، وقد حاولنا بجدية إيجاد طرق للتعايش والتعاون". وتابع: "تغير الوضع بسبب العدوان الروسي. سوف يستغرق الأمر وقتاً لإيجاد مخرج".