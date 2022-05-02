المسلمون يحتفلون بعيد الفطر.. مئات الآلاف منهم أدوا صلاة العيد

احتفل ملايين المسلمين، اليوم الإثنين، في أغلب الدول الإسلامية، بعيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال؛ إذ بدأوا يومهم بأداء صلاة العيد التي قررت العديد من الدول لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا رفع جميع القيود عنها بالمساجد والساحات.

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وحلّ عيد الفطر رسمياً في 17 دولة بينها السعودية، الإثنين، بينما قالت جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء. وحلّ عيد الفطر رسمياً في 17 دولة بينها السعودية، الإثنين، بينما قالت جزر القمر إن العيد يحل الثلاثاء.

وفي السعودية، شهد المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، اكتظاظاً بالمصلين منذ صباح اليوم، وتداولت مواقع محلية فيديوهات وصوراً لصلاة العيد في المملكة.





وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن أكثر من 200 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد، وبدأ توافد الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجالاً ونسوة وأطفالاً، إلى المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة. وفي الأراضي الفلسطينية، أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صلاة عيد الفطر في المسجد الأقصى، بمدينة القدس الشرقية.وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس إن أكثر من 200 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد بالمسجد، وبدأ توافد الفلسطينيين، بمن فيهم عائلات كاملة ضمت رجالاً ونسوة وأطفالاً، إلى المسجد، منذ ساعات الفجر، حيث امتلأت ساحاته بالمصلين مع بدء الصلاة.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد، فيما انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية، في محيط البلدة القديمة بالقدس الشرقية، وأزقّتها.



ووزع نشطاء، الهدايا على الأطفال، الذين قدموا إلى المسجد مع عائلاتهم، في منطقة صحن مُصلى قبة الصخرة، كما وزع النشطاء، الحلوى على المصلين، الذين توافدوا إلى المسجد.





كما تطرق الخطيب، محمد سليم، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، داعياً إلى الإفراج عنهم.



وتجمع آلاف الفلسطينيين قُبالة المسجد القبلي، وهم يلوّحون بالعلَم الفلسطيني وراية خضراء، كما علت هتافات جاء فيها: "بالروح بالدم، نفديك يا أقصى"، و"الله أكبر"، و"حرية حرية".



وعلّق نشطاء، لافتة كبيرة، على البائكة المقابلة للمسجد القبلي، تُظهر رجلاً بزي عسكري، وهو يحمل راجمة صواريخ، وكُتب عليها: "حركة المقاومة الإسلامية حماس، تهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر".



وشهدت شوارع مدينة القدس الشرقية، أزمات مرورية، مع توافد المصلين إلى المسجد.



ومع انتهاء الصلاة، توجّه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.



صلاة العيد دون قيود وخُصصت خطبة العيد، للحديث عن مكانة المسجد الأقصى في الإسلام، وأهمية التمسك به.كما تطرق الخطيب، محمد سليم، إلى الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، داعياً إلى الإفراج عنهم.وتجمع آلاف الفلسطينيين قُبالة المسجد القبلي، وهم يلوّحون بالعلَم الفلسطيني وراية خضراء، كما علت هتافات جاء فيها: "بالروح بالدم، نفديك يا أقصى"، و"الله أكبر"، و"حرية حرية".وعلّق نشطاء، لافتة كبيرة، على البائكة المقابلة للمسجد القبلي، تُظهر رجلاً بزي عسكري، وهو يحمل راجمة صواريخ، وكُتب عليها: "حركة المقاومة الإسلامية حماس، تهنئ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر".وشهدت شوارع مدينة القدس الشرقية، أزمات مرورية، مع توافد المصلين إلى المسجد.ومع انتهاء الصلاة، توجّه آلاف المصلين إلى المقابر القريبة من البلدة القديمة في المدينة لزيارة قبور ذويهم.

وقررت 14 دولة عربية، السماح بأداء صلاة عيد الفطر، بالمساجد والساحات، دون قيود صحية مرتبطة بفيروس كورونا، فيما اشترطت سلطنة عمان الحصول على اللقاح.



وشهدت صلاة عيد الفطر، خلال العامين الماضيين، قيوداً بسبب تدابير كورونا وصلت إلى اقتصار إقامتها في المنازل، غير أنه مع رفعها في بعض الدول وتخفيفها في أخرى، تقام هذا العام بتوسع لافت ودون قيود، لأول مرة منذ عامين.



في سلطنة عمان، قررت اللجنة العليا العمانية لمواجهة الفيروس، في بيان، "اقتصار الحضور (بالمساجد) لصلاة عيد الفطر على المتلقين للقاح، بجانب حظر تجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد".



وبذلك لن تقام الصلاة في الساحات، ويشترط لمن يدخل المساجد حصوله على اللقاح.



في المقابل، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إقامة صلاة العيد بالمساجد والساحات، في قرار هو الأول من نوعه منذ عامين، تزامنا مع رفع قيود كورونا عن البلاد مؤخراً.



كما قررت الكويت، والبحرين، السماح بأداء صلاة عيد الفطر بالمساجد والساحات، وفق قرار وزير الشؤون الإسلامية الكويتي، عيسى الكندري، وإدارة الأوقاف السنية البحرينية.



كما قررت هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات إقامة صلاة عيد الفطر، في المساجد والمصليات المهيأة لذلك، وتمكين المصلين "من أدائها بكل أريحية وروحانية"، مع الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامة.



وفي مصر، قررت وزارة الأوقاف، إتاحة صلاة العيد في المساجد الكبرى، وفتح مصليات السيدات بها، مع تجهيز أكثر من 600 ساحة، مع السماح لاصطحاب الأطفال.



كما أعلنت الأوقاف القطرية، أداء صلاة العيد بالمساجد والمصليات (بالساحات)، مقدرة عددها بـ250 في مختلف أنحاء البلاد.



أما الأردن، فأعلنت وزارة الأوقاف، إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة، بالإضافة لمصليات بالساحات العامة تصل إلى 852، "إحياءً للسُنة النبوية".



وأعلنت الأوقاف الفلسطينية، الأحد، عبر صفحتها بفيسبوك، إقامة صلاة العيد في المساجد، دون إعلان عن أية قيود صحية، فيما حددت أوقاف غزة، 189 مكاناً بين ساحات ومصليات عامة.



كما قررت هيئة الأوقاف الليبية، أداء صلاة العيد في الساحات العامة في كل مدن ومناطق البلاد، دون قيود.‎



وأقيمت صلاة العيد بلبنان والسودان في المساجد وساحاتها، دون أية إجراءات صحية استثنائية. أما في الجزائر، فأقيمت صلاة العيد بالمساجد بشكل معتاد سنوياً، وأديت ببعض الساحات في بعض مناطق جنوب البلاد، ‎دون تدابير بشأن كورونا، لاسيما مع إنهاء التباعد في المساجد قبل أسابيع.‎



أما العراق، فأقيمت صلاة العيد في المساجد، دون قيود صحية‎‎، وفق مراسل الأناضول.



وفي تونس، أكد وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشائبي، في تصريحات إذاعية، أن "صلاة العيد ستقام مبدئياً هذا العام داخل المساجد"، على أن يبحث إقامتها في الساحات المناسبة السنوات المقبلة، دون إعلان أي قيود صحية.



وأعلنت معظم الدول العربية، السبت 30 نيسان 2022، الإثنين أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات رسمية، فيما تستطلع 3 دول الهلال الأحد بعد تأخرها في الصيام يوماً.



الديوان الملكي السعودي أوضح من جانبه أن الأحد هو المكمل لشهر رمضان الذي بدأ 2 نيسان 2022، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، معلناً الإثنين مطلع شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.



الموقف ذاته أعلنته اليمن وقطر والبحرين ومصر ولبنان والسودان والإمارات والكويت وفلسطين وليبيا وسوريا وتونس والصومال، وديوان الوقف السني في العراق، وفق بيانات رسمية منفصلة.