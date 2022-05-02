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عربي-دولي

بالصور.. الأقصى يعجّ بآلاف المصلين في أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
02-05-2022 | 02:40
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أدى عدد كبير من الفلسطينيين صلاة عيد الفصح في باحات المسجد الأقصى في القدس.

ووفق تقديرات وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية، فقد تجاوز عدد المصلين عبتة الـ200 الف شخص.
 
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