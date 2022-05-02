بالصور.. الأقصى يعجّ بآلاف المصلين في أول أيام عيد الفطر

أدى عدد كبير من الفلسطينيين صلاة عيد الفصح في باحات المسجد الأقصى في القدس.



ووفق تقديرات وكالة "صفا" الإخبارية الفلسطينية، فقد تجاوز عدد المصلين عبتة الـ200 الف شخص.

Advertisement