طريق للنصر أمام أوكرانيا.. واحتمال الهزيمة يهدد بالتصعيد

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قالت ليز تروس، وزيرة الخارجية البريطانية، في خطاب الأسبوع الفائت: "الحرب في أوكرانيا هي حربنا - إنها حرب الجميع... لأن انتصار أوكرانيا ضرورة استراتيجية لنا جميعًا". وأضافت: "نحن نضاعف جهودنا. سنواصل المضي قدمًا بشكل أسرع لإخراج روسيا من أوكرانيا بأكملها".وبحسب صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية، "بهذه الكلمات، بات الأمر رسمياً. قد لا تكون بريطانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا في أوكرانيا، لكنها بشكل غير مباشر بالتأكيد في حرب باردة، حرب بالوكالة. للمرة الأولى، تلتزم بريطانيا، وبالتالي التحالف الغربي الأوسع، علانية بأهداف كييف الحربية. إنه تحول دراماتيكي. قد لا يرغبون في الاعتراف بذلك الآن، ولكن في بداية الحرب كانت كل الحكومات الغربية مقتنعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سينتصر. لم يكن لديهم ثقة كبيرة في انتصار أوكرانيا لدرجة أنهم سحبوا سفاراتهم من العاصمة - حتى أن بريطانيا سحبتها من البلاد - ورفضوا إرسال أسلحة ثقيلة قد تقع في أيدي الروس. لقد أوضح خطاب تروس تغييرًا في المسار كان جارياً منذ أسابيع قبل أن يتبلور في سلسلة من الإعلانات الأسبوع الفائت".وتابعت الصحيفة، "عقد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يوم الأربعاء اجتماعا لنظرائه من أكثر من 40 دولة لتوطيد تحالف لتزويد أوكرانيا بالدعم العسكري، وقال للصحفيين إن "أوكرانيا يمكن أن تفوز". يوم الخميس، طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 33 مليار دولار - وهو مبلغ يعادل نصف ميزانية الدفاع السنوية لروسيا بالكامل. وفي يوم الجمعة، وافق الكونغرس على قانون الإعارة والتأجير لأوكرانيا على غرار الخطة التي ساعدت بريطانيا والاتحاد السوفيتي على هزيمة النازيين. وتعتبر التحركات الأميركية هي الأهم، لكنها جاءت جنبًا إلى جنب مع موجة من النشاط من قبل الحلفاء الآخرين، بما في ذلك معظم دول أوروبا وأستراليا التي تعهدت بتقديم أسلحة ثقيلة ومساعدات أخرى. وقال كيير جيلز، الكاتب المتخصص في الجيش الروسي، إن الحكومات الغربية تدرك ببطء أن "روسيا لن تتوقف حتى يتم إيقافها". بعبارة أخرى، لا يعتقد حلفاء أوكرانيا أنها يمكن أن تنتصر فحسب، بل عليها أن تفعل ذلك أيضًا. ولكن كيف؟"وبحسب الصحيفة، "إن أقصر طريقة للنصر هي عبر ساحة المعركة. في الخيال، يتجسد الأمر بهذه الطريقة: أثناء مقاومة هجوم الكرملين الحالي في دونباس، تعيد أوكرانيا تجهيزها وتدريبها على الدروع والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي التي تتدفق حاليًا من الحلفاء الغربيين. مع تلاشي الهجوم الروسي، تشن كييف هجومها الإستراتيجي المضاد. تهزم الدبابات الأوكرانية قوات فلاديمير بوتين المنهكة والممتدة بشكل مفرط وتطاردهم طوال طريق العودة إلى الحدود. ليس لدى الكرملين، بجيشه المحطم والخناق المفروض عليه في صناعة الأسلحة بسبب العقوبات، خيار سوى التصالح. لكن هذا، كما يقول مارك غالوتي، مراقب مخضرم للوضع الروسي والمتخصص في أجهزتها الأمنية، غير مرجح. ربما يكون الجيش الروسي قد أفسد حربه الخاطفة، كما وقد يعاني أيضاً من مشاكل واضحة مع الروح المعنوية واللوجستيات والقيادة. لكن لا يزال لدى موسكو المزيد من الرجال والمزيد من الأسلحة، وقد كانت تاريخيًا عنيدة جدًا في مواقفها الدفاعية".وتابعت الصحيفة، "إذا أعلن فلاديمير بوتين الحرب رسميًا - وهي خطوة يتوقع الكثيرون منه أن يتخذها في 9 أيار - فيمكنه أن يجمع مجندين من سكان يبلغ حجمهم ثلاثة أضعاف سكان أوكرانيا. حتى مع وجود المعدات الجديدة التي قدمها الغرب، فإن هجومًا مضادًا استراتيجيًا على غرار الحرب العالمية الثانية لاستعادة مساحات شاسعة من أقاليم خيرسون وزابوريزهيا وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك سيكون أمرًا صعبًا.وقال غاليوتي، "الاحتمالات تتمثل في أننا لا نتجه نحو وضع يمكن فيه لروسيا أو أوكرانيا توجيه ضربة قاضية. لذا فإن السؤال هو أين توجد الخطوط، هل ستتجمد أم لا؟" الطريق الثاني لنسخة نصر تروس هو مزيج من الاستنزاف العسكري والاقتصادي الذي أصبح في النهاية لا يطاق بالنسبة للحكومة الروسية. قالت أوريسيا لوتسييفيتش، مديرة منتدى أوكرانيا في تشاتام هاوس، "يتعلق الأمر بقدرة روسيا على إعادة تسليح الحرب في ظل العقوبات. لكنني أعتقد أيضًا أنه من أجل قيادة هذه الثورة في عقلية النخبة الروسية، بحيث لا يمكنهم شن حرب ضد الغرب الموحد. لم يشنوا أبدًا حربًا ضد الغرب الموحد الذي انتصروا فيه"."وبحسب الصحيفة، "كم من الوقت سيستغرق هذا الإدراك ليتجلى في الكرملين، لا أحد يعلم. تحدثت تروس عن الحرب باعتبارها "رحلة طويلة" - وهو شعور يتردد صداه في العلن والغرف المغلقة من قبل أي مسؤول غربي تقريبًا تسأله. ولا يربط البعض انتهاء الحرب في غضون شهور، وإنما سنوات. في غضون ذلك، الاحتمال هو تكرار المأزق الطاحن الذي ساد في دونباس بعد عام 2015: خط أمامي شديد التحصين يمتد مئات الأميال عبر السهول بين الأراضي التي تحتلها روسيا والأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وتتحول ببطء إلى حدود بحكم الأمر الواقع. والوقت يمكن أن يعمل في صالح كلا الجانبين. بينما يأمل الغرب في سحق روسيا اقتصاديًا، يأمل الكرملين في الصمود حتى تظهر تصدعات في التحالف الغربي. وقالت لوتسفيتش: "نرى بعض التوافق بشأن هذه الأهداف بين أوروبا الشرقية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا، ولكن لا تزال هناك فجوة مع ما تقوله أو تفكر فيه ألمانيا وفرنسا". وأضافت: "لديهم وجهة نظر أخرى مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نحاصره أو نهدد بوتين عسكريا بالهزيمة". وتابعت قائلة: "أعتقد أن هذا هو التفكير الاستراتيجي حول كيفية التعامل مع هذه الحرب، والسؤال الكبير هو: كيف تهزم قوة نووية؟""ورأت الصحيفة إنه "سؤال معقول. كيف سيكون رد فعل بوتين على احتمالية الهزيمة، خاصة مع وصول الحرب إلى ما يعتبره منطقة ذات سيادة، مثل شبه جزيرة القرم؟ قضى بوتين وحلفاؤه الأسبوع الماضي في الإشارة بوضوح إلى استخدام الأسلحة النووية، لكن الوقت الذي قد يلجأ فيه الكرملين إلى مثل هذه الإجراءات المروعة يظل غامضًا. أخبر بوتين البرلمان الروسي هذا الأسبوع أن "التدخل" في الأحداث الجارية قد يكون تهديدًا لمصالح روسيا الاستراتيجية الحيوية مما يستدعي "استجابة سريعة خاطفة". لكنه لم يقل ما إذا كانت شحنات الأسلحة الغربية الحالية تفي بهذا المعيار. اقترحت مارغريتا سيمونيان، إحدى دعاة الدعاية الأكثر ولاءً له، أن مجرد التهديد بالهزيمة سيكون كافياً للقيام بذلك. وقالت للتلفزيون الروسي "إما أن نخسر في أوكرانيا أو تبدأ الحرب العالمية الثالثة". يرفض العديد من المسؤولين الأوكرانيين مثل هذه التهديدات. وقال فاديم بريستايكو، السفير الأوكراني في لندن، "يقول الناس أننا يجب أن نكون حريصين على عدم ربح الكثير. لكننا نحارب طاقة نووية منذ ثماني سنوات. ماذا تريد منا أن نفعل؟"وبحسب الصحيفة، "ولا يزال هناك بعض الغموض حول أين تنتهي أهداف الحرب الغربية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت مبكر من الحرب إنه لا يمكن وقف إطلاق النار حتى تتراجع القوات الروسية إلى مواقعها قبل الغزو في 24 شباط. وصف المسؤولون الغربيون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم قبل خطاب تروس هدفًا مشابهًا باعتباره الهدف "الأدنى". ذهبت تروس أبعد من ذلك. يبدو أنها تلمح إلى أن أوكرانيا يجب أن تستعيد أيضًا أجزاء من دونباس التي احتلتها روسيا والجمهوريات الانفصالية بالوكالة عنها في عام 2014، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في نفس العام. يعتقد الكثير أن هذا قد لا يكون واقعيا".