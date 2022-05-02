20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يحذر من "كارثة الحبوب".. أزمة غذائية على الأبواب
Lebanon 24
02-05-2022
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن أوكرانيا قد تخسر عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب بسبب حصار روسيا لموانئها على البحر الأسود، مما يؤدي إلى أزمة غذائية ستؤثر على أوروبا وآسيا وإفريقيا.
Advertisement
وقال زيلينسكي عبر برنامج (60 دقيقة) الإخباري الأسترالي: "روسيا لا تسمح للسفن بالدخول أو الخروج، إنها تسيطر على البحر الأسود. روسيا تريد أن توقف اقتصاد بلادنا بالكامل".
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الزراعة الأوكراني إن القوات الروسية استولت على كميات هائلة من الحبوب في الأراضي التي تسيطر عليها.
وفي حديثه للتلفزيون الأوكراني، قال تاراس فيسوتسكي إن "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب تم إخراجها من مناطق زاباروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.
وتعتبر أوكرانيا منتجا رئيسيا للحبوب، وقد أدت الحرب إلى تقليص الصادرات وارتفاع أسعار الحبوب العالمية، ما أثار القلق بشأن حدوث نقص حاد الصادرات الأوكرانية.
نفى الكرملين
ونفى الكرملين مزاعم أوكرانيا قائلا إنه لا يعرف من أين أتت هذه المعلومات.
وكانت قد قالت وزارة الزراعة الأوكرانية، الجمعة، إن صادرات الحبوب الأوكرانية وصلت إلى 45.709 مليون طن منذ بداية موسم 2021-2022، إذ استأنفت نشر بيانات تصدير الحبوب.
وشملت صادرات أبريل 115 ألف طن من القمح و622 ألف طن من الذرة و25 ألف طن من الشعير.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
02:15 | 2022-05-02
02/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:15 | 2022-05-02
"معسكرات التصفية".. سلاح الحرب العالمية الثانية يظهر في روسيا
11:00 | 2022-05-02
ظهور لافت للأسد خلال صلاة عيد الفطر (صور)
10:53 | 2022-05-02
ساعة الصفر... أوكرانيا تُدمّر قارباً روسياً من نوع "رابتور" بالكامل! (فيديو)
10:30 | 2022-05-02
أردوغان: علاقاتنا بالسعودية سترتقي لمستوى متميز جدا
10:00 | 2022-05-02
وثائق سريّة تكشف تفاصيل آخر لحظات هتلر.. هذا ما حصل
09:30 | 2022-05-02
هنغاريا تغرد خارج السرب... وتحسم موقفها من "عقوبات الغاز الروسي"
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 18:25:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact