تنصت على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع

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أعلنت الحكومة الإسبانية، أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس تعرضت لعمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، بحسب وكالة "فرنس برس".وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحافي "هذه ليست افتراضات"، متحدثا عن "وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021".