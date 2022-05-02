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تنصت على هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع

Lebanon 24
02-05-2022 | 08:30
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أعلنت الحكومة الإسبانية، أن هواتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس تعرضت لعمليات تنصت خارجية ومخالفة للقانون بواسطة برمجية بيغاسوس الإسرائيلية، بحسب وكالة "فرنس برس".
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وقال وزير الشؤون الرئاسية فيليكس بولانيوس خلال مؤتمر صحافي "هذه ليست افتراضات"، متحدثا عن "وقائع خطرة للغاية سجلت في العام 2021".
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