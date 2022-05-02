20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
25
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل ينتهي الصراع في أوكرانيا في 9 أيار؟.. هذا ما كشفه لافروف
Lebanon 24
02-05-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية لن ترهن مهامها في أوكرانيا بشكل مصطنع بأي تاريخ محدد، مضيفا أن العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها.
وقال وزير الخارجية الروسي في حوار مع قناة "Mediaset" الإيطالية، في معرض جوابه عن سؤال هل سينتهي الصراع في أوكرانيا بحلول 9 أيار؟، قال "إن احتفالات النصر التي تصادف التاسع من أيار تقليد راسخ منذ فترة الاتحاد السوفيتي ... وفي هذه الحالة، نركز أعمالنا في أوكرانيا حصريا على المهام التي ذكرتها، وهي حماية وأمن السكان المدنيين، وأن لا تكون هناك تهديدات على أراضي أوكرانيا سواء بالنسبة لهم (السكان) أو لروسيا".
Advertisement
وأشار في هذا السياق إلى أن الغرب يحاول التقليل من خطورة تهديدات النازية في أوكرانيا.
وأكد لافروف أن الجيش الروسي لن يقوم بضبط مهامه بشكل مصطنع بأي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر.
وقال: "سنحتفل بيوم النصر رسميا كما نفعل دائما. نتذكر أولئك الذين سقطوا من أجل تحرير روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الأخرى، من أجل تحرير أوروبا من الطاعون النازي".
وأوضح أن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تقليل المخاطر على السكان المدنيين والعسكريين الروس.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
Lebanon 24
خبرٌ عن السحوبات المالية.. هذا ما فعلته المصارف اليوم
15:09 | 2022-05-01
01/05/2022 03:09:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
Lebanon 24
فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)
00:00 | 2022-05-02
02/05/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
Lebanon 24
توتر في الكحالة.. إشكالٌ بين شبان حزبيين وإطلاق نار
13:06 | 2022-05-01
01/05/2022 01:06:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
Lebanon 24
توضيح: باسيل أطلّ عبر الـ"OTV"
11:45 | 2022-05-01
01/05/2022 11:45:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
Lebanon 24
مرشح ينوي الانسحاب بضربة معلم!
02:15 | 2022-05-02
02/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:15 | 2022-05-02
"معسكرات التصفية".. سلاح الحرب العالمية الثانية يظهر في روسيا
11:00 | 2022-05-02
ظهور لافت للأسد خلال صلاة عيد الفطر (صور)
10:53 | 2022-05-02
ساعة الصفر... أوكرانيا تُدمّر قارباً روسياً من نوع "رابتور" بالكامل! (فيديو)
10:30 | 2022-05-02
أردوغان: علاقاتنا بالسعودية سترتقي لمستوى متميز جدا
10:00 | 2022-05-02
وثائق سريّة تكشف تفاصيل آخر لحظات هتلر.. هذا ما حصل
09:30 | 2022-05-02
هنغاريا تغرد خارج السرب... وتحسم موقفها من "عقوبات الغاز الروسي"
فيديو
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
02/05/2022 18:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
02/05/2022 18:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
02/05/2022 18:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact