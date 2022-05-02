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عربي-دولي

هل ينتهي الصراع في أوكرانيا في 9 أيار؟.. هذا ما كشفه لافروف

Lebanon 24
02-05-2022 | 09:00
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن القوات الروسية لن ترهن مهامها في أوكرانيا بشكل مصطنع بأي تاريخ محدد، مضيفا أن العملية مرتبطة بتحقيق الأهداف التي تم الإعلان عنها.

وقال وزير الخارجية الروسي في حوار مع قناة "Mediaset" الإيطالية، في معرض جوابه عن سؤال هل سينتهي الصراع في أوكرانيا بحلول 9 أيار؟، قال "إن احتفالات النصر التي تصادف التاسع من أيار تقليد راسخ منذ فترة الاتحاد السوفيتي ... وفي هذه الحالة، نركز أعمالنا في أوكرانيا حصريا على المهام التي ذكرتها، وهي حماية وأمن السكان المدنيين، وأن لا تكون هناك تهديدات على أراضي أوكرانيا سواء بالنسبة لهم (السكان) أو لروسيا".
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وأشار في هذا السياق إلى أن الغرب يحاول التقليل من خطورة تهديدات النازية في أوكرانيا.

وأكد لافروف أن الجيش الروسي لن يقوم بضبط مهامه بشكل مصطنع بأي تاريخ، بما في ذلك يوم النصر.

وقال: "سنحتفل بيوم النصر رسميا كما نفعل دائما. نتذكر أولئك الذين سقطوا من أجل تحرير روسيا وجمهوريات الاتحاد السوفيتي الأخرى، من أجل تحرير أوروبا من الطاعون النازي".

وأوضح أن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تقليل المخاطر على السكان المدنيين والعسكريين الروس.
المصدر: روسيا اليوم
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