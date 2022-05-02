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عربي-دولي

نيوزيلندا تعيد فتح أبوابها أمام 60 دولة لأول مرة منذ انتشار كورونا

Lebanon 24
02-05-2022 | 07:30
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أعادت نيوزيلندا، اليوم الاثنين، فتح أبوابها أمام مواطني حوالي 60 دولة معفاة من التأشيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة، بعد إلغاء بعض قيود كورونا.

واستقبلت نيوزيلندا آلاف المسافرين من جميع أنحاء العالم بعد فتح حدودها لأول مرة منذ ظهور فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
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وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن أكثر من 90 ألف شخص حجزوا رحلات جوية إلى نيوزيلندا في الأسابيع السبعة الأخيرة، منذ إعلان إعادة فتح الأبواب أمام المسافرين.

وكانت نيوزيلندا قد فرضت بعضا من أشد القيود في العالم خلال الجائحة، ولم تبدأ إلا في الآونة الأخيرة في تخفيف الإجراءات التي لا تحظى بشعبية على نحو متزايد، على أمل تعزيز السياحة وتخفيف نقص العمالة.

وفُتحت الحدود أمام النيوزيلنديين والأستراليين في شباط وآذار، والآن يمكن للزوار من نحو 60 دولة معفاة من التأشيرة الدخول للبلاد ما دام قد تم تطعيمهم وأثبتت الاختبارات عدم إصابتهم بكوفيد-19.
المصدر: روسيا اليوم
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