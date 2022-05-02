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عربي-دولي
بالأسلحة النووية... مقدّم أخبار روسي شهير يُهدّد بريطانيا بـ"مسحها" من الوجود!
Lebanon 24
02-05-2022
|
06:30
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هدد مقدم أخبار روسي مخضرم، بـ"مسح" بريطانيا من الوجود بالأسلحة النووية، خلال برنامج حواري معروف في روسيا.
واستخدم دميتري كسيليوف برنامجه الحواري مساء الأحد، ليطالب بهجوم نووي على بريطانيا، باستخدام "درونز" بوسيديون، التي تعمل تحت الماء، وتستطيع التسبب بموجة إشعاعية تغرق بريطانيا إلى عمق المحيط، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".
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وزعم كسيليوف أن الطائرة من دون طيار "لديها قدرة رأس نووية تصل إلى 100 ميغا طن ''، وهي تساوي آلاف المرات من قوة القنبلة التي أسقطت على هيروشيما، ومن شأنها أن "تثير موجة عملاقة، تسونامي، يصل ارتفاعها إلى 500 متر".
وأضاف كسيليوف، متحدثا أمام رسم خلفي يُظهر مسح بريطانيا من خريطة العالم: "موجة المد والجزر هذه هي أيضا حاملة لجرعات عالية جدا من الإشعاع. بالاندفاع فوق بريطانيا، ستحول ما تبقى منها إلى صحراء مشعة، غير صالحة للاستعمال لأي شيء. ما رأيكم بهذا الاحتمال؟".
كما هدد كسيليوف بريطانيا بهجوم لصاروخ "سارمات 2"، وهو أحدث صاروخ نووي روسي، اختبره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قبل أسبوعين، وادعى أنه يمكن أيضا أن يدمر البلاد تماما بضربة واحدة.
وقال المذيع المخضرم: "جزيرتهم صغيرة للغاية لدرجة أن صاروخ سارمات يكفي لإغراقها مرة واحدة وإلى الأبد".
المصدر:
سكاي نيوز
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