هنغاريا تغرد خارج السرب... وتحسم موقفها من "عقوبات الغاز الروسي"

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قال المتحدث باسم الحكومة الهنغارية زولتان كوفاكس، الاثنين، إن هنغاريا لا تزال تعارض أي حظر من جانب الاتحاد الأوروبي على واردات النفط والغاز الروسية.وذكر كوفاكس في رد بالبريد الإلكتروني على أسئلة لرويترز: "الموقف الهنغاري بشأن أي حظر للنفط والغاز لم يتغير.. لا نؤيده".