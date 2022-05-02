ظهور لافت للأسد خلال صلاة عيد الفطر (صور)

أدى الرئيس السوري، بشار الأسد، صباح اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر السعيد في رحاب جامع الحسن في حي الميدان بدمشق.



وأدى الصلاة مع الأسد كل من وزير الأوقاف وعدد من المسؤولين في الدولة والحزب وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومجموعة من علماء الدين الإسلامي، وجمهور من المواطنين، مؤتمين بالشيخ محمد بشار تركماني.

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