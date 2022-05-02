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عربي-دولي

صحيفة فرنسية تتحدث عن نظام عالمي جديد بعد العقوبات ضدّ روسيا

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:30
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كتبت صحيفة "لوفيغارو" أن الغرب، من خلال العقوبات، تسبب في خروج روسيا من النظام الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تدمير الإجماع الدولي الذي تم إنشاؤه على مدى العقود الماضية.
تنص المقالة على أن "روسيا الحرة ستنشئ معسكرها الخاص، الذي سيكون أقوى من المعسكر الغربي بسبب احتمال دخول الصين والعديد من الدول الأخرى إليه"، مضيفًا أنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، فإن مسألة تغيير النظام العالمي سوف تظهر.
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بينما كان الغرب يحلم بعولمة أكثر فاعلية، كانت موسكو وبكين تفكران في نموذج بديل للعلاقات الدولية يقوم على تفوق الدول، وفقا للمؤلف.
المصدر: سبوتنيك
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