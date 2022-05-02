إيران تضبط 3.5 طن من المخدرات

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أعلنت طهران، اليوم الاثنين، ضبط نحو 3.5 طن من المخدرات في 3 عمليات منفصلة أجرتها السلطات المختصة في محافظة سيستان وبلوشستان، الواقعة بجنوب شرق البلاد.وقال قائد قوى الأمن الداخلي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العميد احمد علي كودرزي: "تم ضبط نحو 3.5 طن من المخدرات في 3 عمليات منفصلة في محافظة سيستان وبلوشستان المحاذية لافغانستان".وأوضح أنه تم ضبط هذه الكمية من المخدرات في 3 عمليات منفصلة في مدن سراوان وميرجاوة وتشابهار خلال الساعات الـ 24 الماضية.كما أشار إلى ضبط كميات ملحوظة من الأسلحة والأعتدة في حدود محافظتي خوزستان (جنوب غرب) وكرمانشاه (غرب)، موضحا أن "قوات حرس الحدود العاملة في مناطق هور العظيم الحدودية في خوزستان و باباجاني في كرمانشاه تمكنت من تفكيك عدة عصابات لتهريب الأسلحة والأعتدة وضبط 92 مسدسا والعتاد المتعلق بها.