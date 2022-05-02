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عربي-دولي

فنلندا ستقدم طلبا رسميا للانضمام إلى الناتو في 12 أيار

Lebanon 24
02-05-2022 | 13:30
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قالت صحيفة "Iltalehti" الفنلندية نقلا عن مصادر، إن فنلندا ستتخذ قرارها بشأن الانضمام إلى حلف الناتو يوم الخميس المصادف 12 أيار.

ووفقا للصحيفة، سيعلن الرئيس سولي نينيستو أنه يدعم انضمام البلاد إلى الناتو. بعد ذلك، سيعلن مجلس النواب وجوب التقدم رسميا بطلب لعضوية التحالف.
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ولفتت الصحيفة إلى تأكيد رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، على أن فنلندا يجب أن تنضم إلى الناتو.
المصدر: روسيا اليوم
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