الجيش الروسي: قصفنا 38 هدفا عسكريا أوكرانيا

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أعلن الجيش الروسي أنه قصف عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية في الشرق.وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف، إن المقاتلات الروسية أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه لضرب ثمانية وثلاثين هدفا أوكرانيا، بينها مراكز تعبئة القوات والأسلحة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.أضاف كوناشينكوف أن غارة جوية روسية دمرت مستودع ذخيرة قرب تشيرنيهيف في إقليم زاباروجيا.وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إن مقاتلة أوكرانية من طراز ”ميغ-29 تم إسقاطها قرب مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا.