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عربي-دولي

ما جديد الملف النووي الايراني؟

Lebanon 24
02-05-2022 | 15:00
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كشفت مصادر أميركية متعددة أن المسؤولين الأوروبيين يستعدون للقيام بخطوة جديدة لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وعرضوا إرسال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي إلى طهران في محاولة لكسر الجمود في المحادثات، وفقًا لدبلوماسيين غربيين أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
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وقالت المصادر إن إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات، أبلغ نظراءه الإيرانيين أنه مستعد للعودة إلى طهران لفتح طريق للخروج من المأزق الحالي، وأضافوا أن إيران لم تستجب حتى الآن للدعوة.
 
 
المصدر: العربية
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