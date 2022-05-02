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عربي-دولي

كيف ردّت "طالبان" على إعلانها عيد الفطر يوم الأحد؟

Lebanon 24
02-05-2022 | 16:30
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ردت حركة طالبان على الانتقادات التي طالتها بسبب إعلانها عن رؤية هلال شهر شوال يوم السبت الماضي لتحتفل بعيد الفطر أمس الأحد.

وقال إنعام الله سمنغاني، نائب المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان له: "اتهم كثيرون الحركة بالخروج ضد الدول العربية في هذه المناسبة، التي تحتفل بانتهاء شهر الصيام، لكن الإسلام لا يقضي باتباع العرب".
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ولمح سمنغاني إلى أن طالبان حسبت بشكل صحيح وشامل القمر الجديد من تلقاء نفسها، "ولا تحتاج إلى نصيحة من أحد"، متمنيا "التوفيق للعرب".

وأضاف: "لكي نكون منصفين، لم تكن طالبان الدولة المسلمة الوحيدة التي احتفلت بعيد الفطر أمس الأحد. كانت هناك مالي والنيجر".
المصدر: روسيا اليوم
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