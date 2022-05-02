الدنمارك تعلن إعادة فتح سفارتها في كييف

أعلن وزير خارجية الدنمارك، جيبي كوفود، إعادة فتح سفارة بلاده في كييف، كبادرة دعم لأوكرانيا.



وأوضح كوفود في بيان صادر عن وزارته، خلال زيارة غير معلنة إلى أوكرانيا، أن "إعادة فتح أبواب السفارة الدنماركية اليوم في كييف يشكل بادرة قوية ترمز إلى دعم أوكرانيا وشعبها".

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